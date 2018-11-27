Batman'da terör operasyonu: 1 şehit

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.



Ağır yaralanan bir polis memuru, kaldırıldığı özel hastanede şehit düştü.



Adreste yapılan aramada tabanca ile iki el bombası ele geçirildi.



- 4 yaşındaki çocuğu rehin almış



Operasyon sırasında teröristin, evde bulunan 4 yaşındaki bir çocuğu rehin alarak kendisine siper ettiği, bundan dolayı güvenlik güçlerinin operasyonda hassas davrandığı, şehit düşen polis memurunun da çocuğa zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.



Operasyonda kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi.



Vali Hulusi Şahin, polis memurunun şehit düştüğü özel hastaneye gelerek Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'dan bilgi aldı.



Şahin, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, 'Çıkan çatışmada kahraman bir polisimiz şehit düştü. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Teröristlerle sonuna kadar mücadelemiz devam edecek.' dedi.



Diyarbakır'ın Ergani nüfusuna kayıtlı evli ve üç çocuk babası şehit polis memuru Birol Öztekin için yarın Batman'da tören düzenlenecek.



Teröristin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 'Demhat Agir' kod adlı Baver Damlayıcı olduğu öğrenildi.



Kaynak : AA

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