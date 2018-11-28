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Ankara'da feci kaza

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 28 Kasım 2018 Çarşamba 08:24
Ankara'da feci kaza
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Alınan bilgilere göre; Kuzey Çevre Yolu üzerinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, Batıkent istikametinde seyir halinde olan Aziz Ü.'nün kullandığı 06 DV 2801 plakalı otomobil ile kimliği belirlenemeyen sürücünün idaresindeki 06 AK 9460 plakalı otomobil, Hurdacılar mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulmaya başlayan 06 DV 2801 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp takla atarak yolun sağına sürüklendi. Feci kazada araçtan fırlayan Menekşe Ü. ile oğlu Sedat Ü. yol ortasında hareketsiz kaldı. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü baba Aziz Ü. ise araç içinde sıkıştı.

ARACI KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Çarpışmanın ardından yaklaşık 100 metre ileri giden 06 AK 9460 plakalı otomobilin sürücüsü, panikleyerek aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine noktaya çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yolun sol şeridinde hareketsiz yatan Menekşe Ü. ile oğlu Sedat Ü.'nün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Araç içinde kurtarılmayı bekleyen Aziz Ü.'nün yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu yaralı halde kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak : İHA

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Polis112 Acil Servis


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