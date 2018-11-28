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AK Partili Turan'dan HDP'li vekillere: Burası Kandil değil dinleyeceksiniz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de kürsüsünde HDP'li vekillerin sözlü sataşmalarına, "Ben dinledim, siz de dinleyeceksiniz. Burası Kandil değil, dinleyeceksiniz" şeklinde tepki gösterdi.

Güncel / 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:52
AK Partili Turan'dan HDP'li vekillere: Burası Kandil değil dinleyeceksiniz

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin 14. maddesinde verilen önerge üzerinde söz alan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutuklu olması ve bazı gözaltılarla ilgili eleştirilerde bulundu. Kaçmaz, terör örgütü elebaşı ile ilgili "sayın" ifadesini kullandı.

Bu sözlere yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milletvekillerinin tutukluluğuna mahkemelerin karar verdiğini anımsatarak, mahkemelerin kararına saygı duymanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

"Bölgede AK Parti'nin yaptığı işler herkes tarafından takdir edilmektedir"

"Siz, PKK'ya yapılan operasyon ile ilgili 'AK Parti seçime hazırlanıyor.' derseniz, ben de 'Dönüp aynaya bakın.' derim. Bu dilin, bu Meclisin dili olmaması lazım." diyen Turan, "Bölgede şimdiye kadar AK Parti'nin neler yaptığını, hak ve özgürlüklerin iadesi noktasında, altyapı hizmetlerinde ne kadar büyük işler yaptığını tüm kamuoyu takdir etmektedir." ifadelerini kullandı.
HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Leyla Güven'in tutuklu olmasının gerekçesinin Meclis kürsüsünde ifade ettiği sözler olduğunu belirterek, "Bizim dokunulmazlığın kaldırılmasından bir rahatsızlığımız yok ama Meclis kürsüsünün korunması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

"Burası Kandil değil, dinleyeceksiniz"

Turan, yeniden söz aldığında HDP Grubundan laf atılması üzerine, "Ben dinledim, siz de dinleyeceksiniz. Burası Kandil değil, dinleyeceksiniz arkadaş. Sen konuşacaksın, ben susacağım; öyle şey olur mu?" karşılığını verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Selahattin Demirtaş ile ilgili kararında "Demirtaş masumdur, beraat etsin" demediğine işaret eden Turan, tam aksine, "Kuvvetli şüphe var, Kobani davetleri var, ölüm var ancak tutuklama süresi gözden geçirilsin, hızlı karar verilsin." dediğini kaydetti.

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