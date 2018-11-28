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AK Parti o ilde aday gösterecek mi?

Gazeteci Bülent Aydemir, Cumhur İttifakı'nın yerel seçim hazırlıklarının detaylarını anlattı.

Siyaset / 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:00
AK Parti o ilde aday gösterecek mi?

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi, 24 Haziran seçimlerinde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam ettirmeye karar verdi.

İki parti lideri arasında yapılan görüşmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday göstermeyeceklerini açıkladı.

Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından AK Parti'den de bir jest gelmesi beklenirken, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir kulislerde konuşulanları anlattı.

MERSİN'DE İŞLER KARIŞTI

Aydemir, AK Parti'nin bazı illerde aday çıkarmayabileceğini söylerken 'Osmaniye, Adana,Manisa, Isparta, Mersin buralar MHP'nin elinde olan yerler. MHP'nin buraları istemesi doğaldır. Ama Mersin için durum değişti. Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti. Büyük ihtimalle de İYİ Parti'den aday olacak. Belki Mersin için bir görüşme yapılabilir. Orada belki AK Partinin adayı güçlüyse AK Parti'nin adayı desteklenebilinir ya da iki parti ortak aday gösterebilir' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Burhanettin KocamazMilliyetçi Hareket PartisiBelediye BaşkanıHabertürkDevlet Bahçeli


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