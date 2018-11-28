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Adalet Bakanı Gül'den İngiltere'ye tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük’ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.

Dünya / 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:58
Adalet Bakanı Gül'den İngiltere'ye tepki

İngiliz mahkemesi, FETÖ çatı davasının firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar verdi. İngiliz mahkemesinin bu kararına Adalet Bakanı Gül'den tepki geldi. Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından, 'FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır. Türk yargısının iade talebi uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereğidir. İngiltere yargısının red kararı ise siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir' ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, 'İngiltere'den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir' dedi.

Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi Kaynak : İHA

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