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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Veliaht Prens Selman açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Suudi Prens ile Kaşıkçı cinayeti arasında doğrudan bağ yok" açıklamasında bulundu.

Dünya / 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:34
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Veliaht Prens Selman açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bugün ABD Senatosu'nda yapılan oturumda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis, senatörlere bilgi verdi.

''Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetimi cezai önlemler alacak'' açıklamasını yapan Pompeo, Suudi Arabistan ile ilişkilerin bozulmasının ABD'nin ulusal güvenliğine ters olduğu ve bunun ağır bir hata olacağını belirtti.

Pompeo, ilişkilerin bozulmasının Suudi Arabistan iç siyaseti açısından kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

'SELMAN, ÜLKESİNİ REFORMİST BİR YÖNE TAŞINDI'

'Suudi veliaht prens ülkesini reformist bir yöne taşıdı' ifadelerini kullanan Pompeo, 'Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetimi cezai önlemler alacak' şeklinde konuştu.

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