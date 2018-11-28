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2018 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından adaylara duyurulan KPSS önlisans sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanıyor.

Eğitim / 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:38
2018 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS önlisans sonuçları açıklandı. ÖSYM sınav takvimine göre 29 Kasım Perşembe (Yarın) açıklanması beklenen KPSS sonuçları erken açıklandı.

ÖSYM KPSS SONUÇLARINI AÇIKLADI

4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018-KPSS Ön Lisans değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Kasım 2018 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.


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