2018 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS önlisans sonuçları açıklandı. ÖSYM sınav takvimine göre 29 Kasım Perşembe (Yarın) açıklanması beklenen KPSS sonuçları erken açıklandı.



ÖSYM KPSS SONUÇLARINI AÇIKLADI



4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018-KPSS Ön Lisans değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Kasım 2018 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.