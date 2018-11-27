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Tezgahlarda hamsi bereketi

Karadeniz’de deniz suyunun soğumasıyla Bilecik’teki tezgahlarda da hamsi bereketi yaşanmaya başlandı.

Ekonomi / 27 Kasım 2018 Salı 13:56
Tezgahlarda hamsi bereketi

Bu yıl hamsinin bol olmasının balıkçıları ve vatandaşı sevindirirken, kilosu 15 TL'den satılan hamsi fiyatının düşmesi umuluyor. Yüksek fiyatın kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten balık satıcısı Ramazan Başkaya, 'Hamsi bol olmasına rağmen fiyatı biraz yüksek. Havaların sakinlemesi ve serinlemesi, fırtınanın geçmesi ile birlikte hamsi yağlandı. Bu yıl bizim ve vatandaşlarımızın yüzünü güldürdüğü palamut bu hafta itibariyle yerini hamsiye devretti. 'Kar düşmeden balık yenmez' denilmesi yanlış. Kendi ülkemizdeki balıkları tanımıyoruz. Kar düştüğünde balıklar zaten Türkiye sularını terk etmiş oluyor. Ocak ve martta yediğimiz balıklar kar suyu yemiş balıklar değil, Gürcistan balıklarıdır. Vatandaş tezgahta ne bulursa yesin, eski bilgilere aldanmasınlar. Şuan hamsinin fiyatı iriliğine göre 10 ile 15 TL arasında satılıyor. İleri ki günlerde bu fiyatlarda aşağı gelecek' dedi.

Kaynak : İHA

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