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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı

Elazığ'da, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

3. Sayfa / 27 Kasım 2018 Salı 11:02
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçe merkezinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak : AA

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İl Emniyet MüdürlüğüSosyal PaylaşımTerör ÖrgütüPropaganda


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