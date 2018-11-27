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Şehit askerler için tören düzenlendi

Sancaktepe’de düşen helikopterde şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehitler için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde askeri tören düzenlendi.

Güncel / 27 Kasım 2018 Salı 09:05
Şehit askerler için tören düzenlendi
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Sancaktepe’de helikopter kazasında şehit olan Kara pilot Albay Göksenin Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekle ve Uzman Çavuş Şahin Aslan için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde askeri tören düzenlendi.

Törene askeri yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

Törenin ardından şehitler cenazeleri, memleketlerine uğurlandı. Kaynak : İHA

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