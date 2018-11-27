Sancaktepe şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Şaylan ile şehit Bekli için Ahmet Hamdi Akseki Camiinde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.



Törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Protokol üyeleri, camiye girişlerinde şehit ailelerine başsağlığı diledi.







Şehidin askeri kıyafetleriyle törene katıldılar



Cenaze namazının kılınmasının ardından Şaylan ve Bekli'nin Türk bayrağına sarılı naaşları, cenaze arabalarına götürüldü. Cenaze aracının geçişi sırasında şehit Bekli'nin kardeşi Eren Bekli, ağabeyini asker selamıyla uğurladı. Şehit Bekli'nin eşi Emine Bekli ile kardeşi Eren Bekli'nin asker kıyafetiyle törene katıldığı görüldü.







Şehitlerin naaşları toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.





Kaynak : İHA

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