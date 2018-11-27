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Putin, Ukrayna endişesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz.” dedi.

Dünya / 27 Kasım 2018 Salı 09:00
Putin, Ukrayna endişesi

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, Kerç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Ukrayna'yı uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Putin, “Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesinden ve ordularının savaşa hazır konuma getirilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Almanya'nın inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede Putin, “Ukrayna'nın aceleci kararlar almasının önlenmesi için Almanya'nın Kiev yönetimini etkilemesini umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam sıkıyönetim ilan etmişti. Kaynak : AA

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