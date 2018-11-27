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Ortalık savaş alanına döndü

Aksaray’da park meselesi yüzünden 2 gurup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 27 Kasım 2018 Salı 02:02
Ortalık savaş alanına döndü
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Olay, Taşpazar Mahallesi 831 Sokak Doğanlar Apartmanı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman önüne aracını park etmek isteyen Hacı Mustafa D. (61) ile Celal T. (58) arasında park yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavgaya her iki tarafın ailesi de dahil oldu. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavga mahalle sakinleri tarafından polise bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi'ne getirildi.

Polis merkezi çevresinde yeniden ateşlenen kavgada her iki grupta birbirine girerdi. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan başından sopayla yaralanan Ertuğrul D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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