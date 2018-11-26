NASA'nın Insight uzay aracı Mars'a resmen ayak bastı!

NASA'nın uzay aracı InSight, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'in atmosferine girerek iniş yaptı. Uzay aracı TSİ 22.50 sularında planlandığı gibi gezegene ulaştı. NASA çalışanları, uzay aracının Mars'a inişini birbirlerine sarılarak kutladı.



InSight'ın diğer uzay araçlarının aksine sondaj yoluyla Mars'ın yer altı yapısı hakkında elde ettiği bilgileri Dünya'ya iletmesi bekleniyor. Kaynak : İHA

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