USD (Alış - Satış) : 5,24 - 5,25 EURO (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97

NASA'nın Insight uzay aracı Mars'a resmen ayak bastı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’nın Mars keşif aracı InSight, Kızıl Gezegen’e ulaştı. InSight, Mars’ta çektiği ilk fotoğrafı NASA’ya gönderdi.

Dünya / 26 Kasım 2018 Pazartesi 23:22
NASA'nın Insight uzay aracı Mars'a resmen ayak bastı!
Video için tıklayın

NASA'nın uzay aracı InSight, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'in atmosferine girerek iniş yaptı. Uzay aracı TSİ 22.50 sularında planlandığı gibi gezegene ulaştı. NASA çalışanları, uzay aracının Mars'a inişini birbirlerine sarılarak kutladı.

InSight'ın diğer uzay araçlarının aksine sondaj yoluyla Mars'ın yer altı yapısı hakkında elde ettiği bilgileri Dünya'ya iletmesi bekleniyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı