Müslüm filmi 5 milyon kişiyi sinemaya çekti

Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan 'Müslüm' filmi, bir ayda 5 milyon 56 bin izleyiciye ulaştı.



Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yönetmenliğini Can Ulkay ile 'Ketche' ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği filmden elde edilen hasılat ise 67 milyon liraya ulaştı. İzleyicinin yoğun ilgi gösterdiği film, 2018'in en çok izlenen yapımı olurken, 1989'dan günümüze en çok izlenen filmler arasında ise 8. sıraya yerleşti.



Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.



Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci'nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı.



Film, 26 Ekim'de vizyona girmişti. Kaynak : AA

