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MGK'nın ardından kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Toplantı 5 saat sürdü.

Siyaset / 27 Kasım 2018 Salı 21:14
MGK'nın ardından kritik açıklama

MGK’dan sonra yapılan yazılı açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bazı ülkelerin proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir. Türkiye’nin Suriye’de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir."

Kaynak : İHA

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