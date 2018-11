Karşıyaka'da caz dolu günler

Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikinci kez Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Caz Günleri', Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio'nun konseriyle başladı.



Yaklaşık iki saat süren konser, salonu dolduran yüzlerce sanatsevere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. 27 Kasım'da Jülide Özçelik'in konseriyle devam eden Can Günleri, 2 Aralık'a kadar başarılı sanatçıları İzmirliler ile buluşturmaya devam edeceği belirtildi.



28 Kasım'da Güvenç Dağüstün-Burçin Büke-Bilal Karaman, 29 Kasım'da da Jehan Barbur, Suat Taşer Sanat Merkezi sahnesinde olacak. 30 Kasım'da Sena Şener, 1 Aralık'ta Burhan Öcal's - Jazz Dream'in sahne alacağı Caz Günleri, 2 Aralık'ta Ayhan Sicimoğlu-Latin All Stars konseriyle son bulacak. Tüm konserler saat 20.30'da başlayacak; ayrıca, her konser öncesi saat 20.00'da, Ayhan Sicimoğlu'nun kızı Ayşe Sicimoğlu sahne alacak ve farklı repertuvarlarla yarım saatlik caz müziği sunumları yapacak.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, vatandaşları Caz Günleri'ne davet ederek, 'Karşıyakamızı kültür ve sanatın başkenti haline getirmek için çıktığımız yolda, önemli organizasyonlara imza atmayı sürdürüyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Caz Günleri'nde, yine ülkemizin tanınmış ve başarılı sanatçılarını İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Unutulmaz müzik şölenlerine tanıklık etmek isteyen herkesi bekliyoruz' dedi.



Kaynak : İHA

