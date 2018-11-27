Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi.



İki parti arasında ittifak görüşmesi yapılırken, görüşmeden Kılıçdaroğlu'nun olumlu bir yanıt almadığı ortaya çıktı.



'İYİ PARTİ GİBİ OLMAZ'



Gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Karamollaoğlu CHP ile ittifak konusunda 'İYİ Parti gibi bir işbirliğimiz olmayacak' dedi.







'İTTİFAK İSABETLİ DEĞİL'



Karamollaoğlu 24 Haziran seçimlerinde de genel bir ittifaka olumlu bakmadığını Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söylerken, Sarıkaya'ya şu açıklamalarda bulundu;



Görüşme sonrası SP lideri Temel Karamollaoğlu ile konuştum, “Ben öteden beri söylüyorum, mahalli seçimde genel ittifak isabetli değil” diye söze girdi.



Bu düşüncesini CHP liderine de ilettiğini belirtip gerekçesini şöyle dile getirdi:



“Görüşmemizde genel ülke meseleleri üzerinde de durduk. Ben orada da söyledim, bütün partilerle mahalli yerde, ilde, ilçede, beldede dirsek teması olabilir, zaten bugüne kadar da oluyordu. Ama yukarıdan genel bir ittifakı doğru bulmuyorum. Çünkü kutuplaşmayı arttırıyor. Kutuplaşma da zarar veriyor. Böyle ittifaklar birileri tarafından da bu kutuplaşmanın aracısı haline getiriliyor. Bundan kaçınmak lazım, ama CHP ile de mahallinde dirsek teması olabilir.”



Bu aşamada, “CHP ile bizim işbirliğimiz İYİ Parti gibi olmayacak mı diyorsunuz?” sorusunu yönelttim.



“Evet, İYİ Parti gibi bir işbirliğimiz olmayacak” yanıtını aldım…



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