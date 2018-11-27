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Irak'ın kuzeyinde silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Dünya / 27 Kasım 2018 Salı 17:52
Irak'ın kuzeyinde silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

IrakHava HarekatıSaldırı


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