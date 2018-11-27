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Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

3. Sayfa / 27 Kasım 2018 Salı 09:52
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 80 astsubaydan oluştuğu ve tamamının muvazzaf olup aktif görevde bulunduğu belirtildi. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve ikametlerinde bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle ve başkaları adına kayıtlı sahte operasyonel hatlarla haberleştikleri, terör örgütü ile irtibatları oldukları belirlendi.

Kaynak : İHA

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Hava KuvvetleriTerör ÖrgütüCumhuriyet Başsavcılığı


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