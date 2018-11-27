Fast food yiyeceklerdeki büyük tehlike!

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Fast food yiyecekler hakkında dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulundu.



Müftüoğlu sürekli fast food besin yiyenlerin sadece damarlarının değil, belleklerinin de tehlikede olduğunu söyledi.



Müftüoğlu'nun yazısındaki o bölüm;



Fast food unutkanlık yapıyor



İngiltere'de yapılan bir araştırma, sürekli fast food besin yiyenlerin sadece damarlarının değil, belleklerinin de tehlikede olduğunu gösteriyor.



Öğünlerinin önemli bir bölümünü kızarmış patates ve şekerli içeceklerden oluşturanlarda sadece bellek problemleri değil, şizofreni, depresyon gibi psikolojik sorunlarla karşılaşma riskleri de yükseliyor.



Bunun pek çok nedeni var. En önemlileri ise şunlar: Fast food besinleri çok fazla tüketenlerde beyne yararlı B vitaminleri, magnezyum, çinko, kalsiyum gibi mineraller ve Omega-3 yağ asitleri yeteri kadar kazanılamıyor.



Fast food beslenenlerde kan şekeri yükselmeleri, hipoglisemi krizleri, kolesterol ve trigliserit sorunlarının daha sık görülmesinin de önemli bir faktör olduğunun altı çiziliyor. Kısacası fast food sadece kalpten, cinsellikten değil, beyinden de vuruyor!



Kaynak : Beyaz Gazete Özel