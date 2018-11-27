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Sıcak Haber : Erdoğan, İzmir ve Ankara dahil 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor!..

Erdoğan, İzmir ve Ankara dahil 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, 20 il ve bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Erdoğan, "Bölgemizdeki DEAŞ balonunu Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır" dedi.

Siyaset / 27 Kasım 2018 Salı 12:03
Erdoğan, İzmir ve Ankara dahil 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan, bugün Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkanı adayını açıklayacak.

Erdoğan'ın adayını açıklaması beklenen illerin listesi şöyle:

Büyükşehirler: Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin.

İller: Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Arkasına kimi Avrupalı devletleri alan Yunanistan'ın ve onunla birlikte hareket eden Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin pervasız davranışları, en başta kendileri için bir tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir.

Son dönemde hidrokarbon arama faaliyetlerine sebebiyle bölgedeki sorunlar çok daha büyük çıkar çatışmalarının konusu olmaya başlamıştır.

Ayrıntılar geliyor...

 

AfyonkarahisarYunanistanBelediye BaşkanıGüney Kıbrıs Rum KesimiEskişehir


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