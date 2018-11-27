Erdoğan, İzmir ve Ankara dahil 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti
grup toplantısında konuşuyor.
Erdoğan, bugün Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkanı
adayını açıklayacak.
Erdoğan'ın adayını açıklaması beklenen illerin listesi şöyle:
Büyükşehirler: Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir
, Hatay, Mardin.
İller: Afyonkarahisar
, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat
, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Arkasına kimi Avrupalı
devletleri alan Yunanistan
'ın ve onunla birlikte hareket eden Güney Kıbrıs Rum Kesimi
'nin pervasız davranışları, en başta kendileri için bir tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir.
Son dönemde hidrokarbon arama faaliyetlerine sebebiyle bölgedeki sorunlar çok daha büyük çıkar çatışmalarının konusu olmaya başlamıştır.
Ayrıntılar geliyor...