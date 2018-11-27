Erdoğan, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

'Sancaktepe'de düşen helikopterde hayatını kaybeden askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerimize Rabbim'den şifa niyaz ediyorum.Akdeniz'de son dönemdeki arama faaliyetleri nedeniyle sorunlar çıkar çaltışmalarının konusu olmaya başlamıştır. Arkasına Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve Gübey Kıbrıs'ın davranışları tehlike kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizi 12 mil meselesinde Ege'ye ayak basamaz, Kıbrıs'ta kendi haklarını savunamaz duruma getirme girişimleri beyhudedir. Buna engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlıyız.Fırsatçılık kötüdür. Akdeniz'de hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mülteci konusunda titreyenler konu rant olduğunda aslan kesiliyorlar. Şu anda 4.5 milyon insanı ülkesinde barındıran bir Türkiye var. Diğer tarafta botlarda Akdenize açılanların botlarını şişlemek suretiyle Ege'nin sularına gömenler var. Geçmişte bize defalarca oynanmış bu oyunlara artık karnımız toktur. Türkiye olarak tezlerimizden en küçük taviz vermeyecek milletimizin haklarını savunacağız.Karadeniz'de başka bir gerilim tırmanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki hadiselerin yeniden alevlenmesinden üzüntü duyuyoruz. İki ülke ile kurduğu işbirliğini gelece taşıma niyetinde olan bir ülke olarak Karadeniz'in barış denizi olmasını istiyoruz. Sorunların diyalogla çözülmesi çağrısı yapıyoruz. Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil yan yana görmekten memnuniyet duyarız.Suriye konusunda ilkeli duruş sergileyen tek ülke biziz. DEAŞ bahanesiyle Suriye topraklarında herkes çıkar peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve terör örgütüne ağır darbe vurduk. DEAŞ balonunu Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır. Dev aynasında gösterilen DEAŞ'ın nasıl bir proje olduğu Türkiye'nin sahaya girmesiyle görülmüştür. İslam'ın başındaki en büyük dert olan bu örgütü biz çökertmeye başladık. Suriye'de DEAŞ yoktur, DEAŞ görüntüsü altında ülkeyi karıştırmak için yedekte bekletilen donatılan bir takım küçük çeteler vardır. Biz Türkiye olarak bu örgütün kalıntılarını bitirmeyi taahhüt ediyoruz.Bir başka oyunda sınırlarımızda oynanmaktadır. PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi Türkiye'dir. Silahlandıranların derdi terörle mücadele değildir. Tepkisiz kalmamız mümkün değil. Kandil'dekilerin başına ödül koyanlar onlardan emir alanlarla iş tutuyorlar. Allah'ın izniyle teröristleri tepeleyeceğimiz günler çok yakın.MGK toplantımızda bu meseleleri değerlendirip önemli kararlar alacağız. Oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler. Müttefik olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi geleceğe taşımak isteyenler için bu fırsattır. Teröristlerin önünden çekildikleri takdirde yanımızda olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.Geçtiğimiz cumartesi 40 belediye başkan adayını paylaştık. 20 adet büyükşehir ve il belediye başkanımızın ismini kamuoyuna açıklayacağız. Ardından MGK toplantımıza başkanlık edip değerlendirme yapıp önemli kararlar alacağız. Güney Amerika dönüşü kalan adaylarımızı, ilçe ve belde adaylarımızı açıklayacağız.Ekonomide yaz aylarında maruz kaldığımız saldırıların etkilerini siliyoruz. Seçim ikliminin bu olumlu gidişi engellemesine izin vermeyeceğiz. Bazı kesimlerin bekle gör politikasına devam ettiklerini görüyoruz. Gün fırsatları değerlendirme günüdür. Uluslararası yatırımcıların ilgisi örnek olmalıdır. Aralık ayında çok olumlu gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Turist sayısı 40 milyonu aşıyor, rekor üzerine rekor. Hala tereddütte kalmak bizim insanımıza yakışmıyor. Aralık itibariyle yeni bir istihdam ve yatırım seferberliği başlatarak 2019'a iyi bir giriş yapacağız.Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. 2019'da gönül belediyeciliğimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karşısına çıkacağız. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi yalanlarla değil. Belediye hizmetinin manisi olmaz. telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir. Bu ana muhalefet rahatsız oluyor söyleyince. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda muslukları akmayan İstanbul'u CHP'den almıştım. Gazetelerin maske dağıttığı İstanbul'u CHP'den almıştım. Neden rahatsız oluyorsun, bunları konuşmayacak mıyız? Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Partimde de bu tür arkadaşlar varsa kusura bakmasından onlarla yürümeyiz. Bu işleri yapamayan belediye başkanı koltuğun işgalcisidir.Ana muhalefet partisi CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir.CHP büyükşehirlerde AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacakmış, çünkü mihenk taşı AK Parti de onun için. İşte biz bugünle birlikte 60 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıklamış oluyoruz. Buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar. CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime diyorum ki; gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete son verin.'