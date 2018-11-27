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Dehşet anları... Takside saniye saniye kanlı saldırı

İstanbul Bayrampaşa’da turkuaz taksi sürücüsünün, aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

3. Sayfa / 27 Kasım 2018 Salı 23:04
Dehşet anları... Takside saniye saniye kanlı saldırı
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Olay, Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, Beşiktaş’tan taksi uygulaması üzerinden aldığı bir yolcuyu Bayrampaşa’ya getirdi. Burada şüpheli şahıs müşteri kılığında Elçi’nin arabasına bindi. Araçla bir süre yolculuk yaptıktan sonra silahını çıkaran şüpheli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı taksi şoförü Elçi’nin başına ateş etti. Olayın ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförünü çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Elçi’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerini gerçekleştirdi. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde müşteri kılığındaki şüpheli şahıs aracın arka koltuğunda otururken bir anda silahını çıkartarak taksi sürücüsünün başına ateş ediyor. Taksi sürücüsü Nihat Elçi kanlar içerisinde kalırken şüpheli şahıs aracın ön kısmına eğilerek bir şeyler arıyor. Daha sonra araçtan inen şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

(Caner Sönmez /İHA) Kaynak : İHA

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