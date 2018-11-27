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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de ABD Başkanı Trump İle Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’de düzenlenecek G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Dünya / 27 Kasım 2018 Salı 22:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de ABD Başkanı Trump İle Görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın 30 Kasım’da Arjantin’de düzenlenecek G20 zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacağını ifade etti.

Sanders, Trump’ın ikili temasları kapsamında Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Trump’ın, G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini duyurdu. Bolton, Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme planının olmadığını ifade etti.

Öte yandan, Trump’ın G20 zirvesi kapsamında ABD ile Çin’in gümrük tarifelerini karşılıklı olarak artırmasının ardından ilk kez Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kaynak : İHA

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