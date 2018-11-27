Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayına ilişkin, ' Arkadaşlar çalışmalarını yürütüyor sorun falan söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın' dedi.



Binali Yıldırım için özel düzenleme yapılıp yapılmayacağına sorusuna ise şu yanıtı verdi: 'Bunu kim söylüyorsa iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İstanbul adayı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. İstanbul gibi bir yerden aday çıkarmama gibi bir sorun yok, her şey tıkır tıkır gidiyor. Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki teknik çalışmaları yapıyor. Neticelendikten sonra bize takdim edecekler kalan yerleri de oturup konuşacağız.'



“MHP'ye bırakılacak iller var mı?” sorusuna 'Karşılıklı mutabakat yapıyorsak bizim de jestlerimiz olacak' dedi.' Osmaniye, Adana MHP'ye bırakılabilir mi? sorusuna 'Niye olmasın. Bahçeli ile G-20 dönüşünde görüşme her zaman olabilir' diye konuştu.