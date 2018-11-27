USD (Alış - Satış) : 5,24 - 5,25 EURO (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97

Sıcak Haber : Meclis'te sürpriz buluşma!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MHP ile karşılıklı mutabakat yapıyorsak bizim de jestlerimiz olacak" dedi.

Siyaset / 27 Kasım 2018 Salı 13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayına ilişkin, ' Arkadaşlar çalışmalarını yürütüyor sorun falan söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın' dedi.

Binali Yıldırım için özel düzenleme yapılıp yapılmayacağına sorusuna ise şu yanıtı verdi: 'Bunu kim söylüyorsa iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İstanbul adayı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. İstanbul gibi bir yerden aday çıkarmama gibi bir sorun yok, her şey tıkır tıkır gidiyor. Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki teknik çalışmaları yapıyor. Neticelendikten sonra bize takdim edecekler kalan yerleri de oturup konuşacağız.'

“MHP'ye bırakılacak iller var mı?” sorusuna 'Karşılıklı mutabakat yapıyorsak bizim de jestlerimiz olacak' dedi.' Osmaniye, Adana MHP'ye bırakılabilir mi? sorusuna 'Niye olmasın. Bahçeli ile G-20 dönüşünde görüşme her zaman olabilir' diye konuştu.

Ak PartiCumhurbaşkanıSadir DurmazMehmet ÖzhasekiRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı