Çin'de genetiği değiştirilmiş bebek iddiasına soruşturma

Çinli bir bilim insanının dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bebeklerin doğduğunu duyurması üzerine Pekin yönetimi soruşturma açılması için talimat verdi.



Araştırmacının deneylerini yaptığını açıkladığı Guangdong eyaletinin hükümeti 'derhal soruşturma başlatmakla' görevlendirildi. Pekin'deki Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, genetik tasarım deneyinin yasaların insan sağlığını koruma yükümlülüğüne uygun olup olmadığının yürürlükteki yasaların ışığında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.



He Jiankui Youtube üzerinden yaptığı paylaşımda 'Lulu ve Nana adlı birbirinden güzel iki kız çocuğunun dünyaya geldiğini' ve ' tamamen sağlıklı olduklarını' duyurmuştu. Şenzenli araştırmacı tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen kız çocuklarının DNA'larını 'yeni ve etkin' bir yöntemle değiştirdiği mesajını paylaşmıştı.



Jiankui'ye göre, Crispr/Cas9 yöntemiyle embriyolarda yapılan manipülasyon bebeklere AİDS hastalığına yol açan HİV virüsüne karşı bağışıklık kazandıracak. Yöntemle ilgili bilimsel bir yayın bulunmadığı gibi başka kaynaklar tarafından operasyonu doğrulayan açıklama ise yapılmadı.



Çinli bilim insanı He Jiankui'nin genetiğiyle oynanmış bebeklerin dünyaya geldiğini duyurması bilim dünyasında tepkiye yol açtı.



Alman Etik Konseyi Başkanı Peter Dabrock 'insan üzerinde sorumsuzca yapılmış bir deneyden' söz etti. Dabrock 'bu aşamada insan üzerinde genetik deney yapılmasının en sert dille eleştirilmesi gerektiğini' söyledi.



Deney Çin'de de eleştiriliyor. 122 araştırmacı tarafından imzalanan bildiride 'insan üzerinde doğrudan deney yapılmasının delilik olarak adlandırılabileceği' ifade edildi. Deneyin Çin'in bilim alanındaki uluslararası itibarını zedelediğine dikkat çekildi.