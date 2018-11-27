Çeyrek altın ve altın fiyatları 27.11.2018

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 205,7 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarıyla negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 206,4 liradan tamamladı.



Bugüne de düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 205,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 335 lira, Cumhuriyet altını da 1.373 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.220,5 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki gerilemenin gram altının değer kaybetmesine neden olduğunu belirterek, 'Dolar kurunda tepki yükselişleri yaşanırsa altının gram fiyatındaki düşüşler yerini yükselişe bırakabilir. Bugün altının gram fiyatının 204-207 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.



Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin altının ons fiyatını çok fazla etkilemediğine dikkati çeken Memiş, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklanacak toplantı tutanakları ve 30 Kasım'da başlayacak G20 zirvesine odaklandığını dile getirdi.



Kaynak : AA

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