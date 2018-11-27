Batman'da teröristlerle çatışma! 1 polis yaralı, 1 PKK'lı öldürüldü

Batman'da özel harekat polisleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis ağır yaralandı, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine takviye olarak güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.