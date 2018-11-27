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Bakan Varank'tan çok önemli destek açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİGEL Programı ile 2545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacak. Böylece 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturulacak." dedi.

Ekonomi / 27 Kasım 2018 Salı 11:09
Bakan Varank'tan çok önemli destek açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Gelişim Destek Programının (KOBİGEL) sonuçlarını açıkladığı yazılı açıklamasında, desteklerinde yüksek teknoloji üretilmesine yönelik dönüşüm yaşanacağının altını çizerek imalat sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapan KOBİ'lere büyük destek verdiklerini vurguladı.

KOBİGEL sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağına dikkati çeken Varank, "Bu destekle 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor. KOSGEB destekleri, yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB'in "teknoloji tabanlı ve katma değer üreten KOBİ'leri destekleyerek uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek" vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Varank, bu çerçevede belirlenen 10 maddelik yol haritasında vizyon değişikliği yaparak teknoloji tabanlı işletmelere ağırlık verdiklerini aktardı.

Tema: İllerde rekabet

Varank, yol haritasında yer alan "Bölgesel, Sektörel ve İşletmeye Özgü Destek Modeli Tasarlanması ve Uygulanması" bağlamında KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmelerin projelerini desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"KOBİ Gelişim Destek Programı'nın (KOBİGEL) 2018 yılındaki uygulamasında her ilin kendi imalat sanayi potansiyelini dikkate alan bir yaklaşım benimsendi. Programın 2018 yılı proje teklif çağrısının teması, 'İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi' olarak belirlendi. Program için 4 bin 512 proje başvurusu alındı. Değerlendirmeler sonucunda 2 bin 545 işletme destek almaya hak kazandı. Baraj puanını geçen tüm işletmelerin destek kapsamına alınabilmesi için program bütçesi 734,2 milyon liraya yükseltildi. Proje başına destek üst limiti 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira olarak belirlendi. KOSGEB ayrıca uygun göreceği gider üzerinden hesaplanacak yüzde 30'luk bir tutarı, teminat karşılığı olarak 'erken ödeme' adı altında, harcama yapılmadan önce ödeyebilecek."

İşletmelere kur desteği

Varank, proje başvurularının ağustosta yaşanan döviz kuru yükselişinden önce alındığını, bu nedenle projeleri yürütecek işletmelerin olası mağduriyetlerinin de düşünüldüğünü belirterek, “Projelerdeki yerli malı belgeli makine, teçhizat ve donanımlar için kurulların uygun bulduğu tutarlar yüzde 25, diğer makine, teçhizat ve donanımlarının tutarlarının yüzde 10 arttırılması kararlaştırıldı. Bunun için proje sahiplerinin projelerinde revizyon talep etmesi ve kurulların bu talepleri görüşmesine gerek olmayacak." ifadelerini kullandı.

Destek almaya hak kazanan 2 bin 545 işletmeye bakıldığında, ilk sırada 297 projeyle İstanbul'un yer aldığının altını çizen Varank, İstanbul'u 198 projeyle Ankara, 193 projeyle İzmir, 165 projeyle Konya, 159 projeyle Bursa, 143 projeyle Kayseri, 100 projeyle Kocaeli'nin takip ettiğini açıkladı.

Varank, Denizli'de 73, Adana'da 54, Samsun'da 50 projenin desteklenmesi kararı alındığını ifade ederek, desteğin yüzde 82'sinin (602 milyon lira) proje sahiplerinin makine-teçhizat giderleri, yüzde 11'inin (80,8 milyon lira) personel giderleri, kalan yüzde 7'sinin (51,4 milyon lira) yazılım ve hizmet alımı giderleri için kullandırılacağını kaydetti.

Mustafa VarankDöviz KuruTeknolojiUluslararası


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