Antalya'da jandarmaya ateş açan firari etkisiz hale getirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açarak 2 askeri yaralayan Abdullah Özer, vurularak etkisiz hale getirildi.



İki yıldır 7 ayrı suçtan aranan Abdullah Özer'in (38), Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.



Jandarmayı fark ederek ormana kaçan Abdullah Özer, kendisini izleyen ekiplere ateş açtı. İlk ateşte uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Abdullah Özer, vurularak etkisiz hale getirildi.



Sahil güvenlik helikopterleriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Abdullah Özer'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Özer'in, geçen yıl Aksu'da bir jandarma astsubayını yaralama olayına karışıp kaçtığı, son olarak ilçenin Burdur sınırına yakın ormanlık alanda saklandığının belirlendiği bildirildi.



'Rast gele ateş edebiliyordu, o yüzden korkuyorduk'



Olayın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi alan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntü duyduklarını söyledi.



'Dağda yaşayan şizofren. Askerimiz yakınına kadar varmış. Mağaradaymış kendisi. İlk etapta saldırgan iki metreden ateş etmiş, 2 askerimizi yaralamış.' diyen Şahin, yaralı askerlere acil şifa diledi.



Jandarmanın uzun süredir saldırganı aradığını anlatan Şahin, zanlının ormanda yaşadığını, sürekli yer değiştirdiğini ifade etti.



Saldırganın Kırbaç ve Kayadibi mahallelerinde ciddi huzursuzluk yarattığını aktaran Şahin, 'Daha önce de askerimizi yaralamıştı. Uzun süredir takipteydi. Geçmişinde çok sıkıntılı bir çocuk değilmiş ama daha sonra psikolojisi bozulmuş. Askerimiz şu ana kadar da vurabilirdi ama hep yakalamak için uğraştı.' dedi.



Güloluk Mahallesi Muhtarı Kadir Şener de saldırgandan köylülerin korktuğunu anlattı.



Korku içinde yaşadıkların vurgulayan Şener, 'Herhangi bir şey olmadan insanlara rastgele ateş edebiliyordu, o yüzden korkuyorduk. Uzun süredir dağda, ormanda yaşıyor, her gün yer değiştiriyordu.' diye konuştu.



Öte yandan, olayda yaralanan uzman çavuşlardan Ahmet Kaba'nın anne ve babası geldikleri hastanede gözyaşı döktü. Kaynak : AA

