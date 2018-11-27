AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'den 'İzmir'i alacak mısınız?' sorusuna yanıt

Uzun zamandır kulislerde AK Parti'nin İzmir adayı olarak konuşulan Nihat Zeybekci'nin ismi bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.



Gözlerin çevrildiği Zeybekci, isminin resmileşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zeybekci, 'Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kampanya bugün başladı. Yarın sabah namazıyla Bismillah diyerek başlayacağız. Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Hayırlısı olsun. İzmir için güzel projelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılacak projelerimiz var. Bir önceki dönem İzmir adayı olan Meclis Başkanımız Yıldırım'ın hazırladığı projeler var. İzmir'e kendimizi adayacağız. İzmirlilerin gönlünü fetheden bir anlayış ile, muhteşem İzmir'i yapacağız.' dedi.



'İzmir mahallenin en güzel kızı, İzmir'i kim istemez' sözleri hatırlatılarak, 'Güzel kız olan İzmir'i alacak mısınız?' diye soruldu. Zeybekci, 'İzmir'i almak demeyelim. Biz, İzmir'e kendimizi vereceğiz.' diye yanıt verdi.