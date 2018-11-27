Ahmet Zeki Üçok hipnoz davasından beraat etti

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Emekli Albay ve Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.



Zeki Üçok, mahkemede savunmasında “Herhangi bir işkence olayı olmadı. İsmail Dağ, Orhan Güleç ve Ali Balta isimli astsubaylar FETÖ'den yargılanıyor. Onlara raporu veren heyet, raporu hazırlayan heyet, o davada onama kararı veren heyet, hepsi FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Adil Öksüz'ün by lock yazışmalarında bizzat Kayseri'ye gelerek dava ile ilgili bilgi alıp takip ettiği tespit edildi. Bu dava tarihin kara sayfalarına geçer. Bu davanın olmaması gerekiyordu. Ben hala ölüm tehditleri alıyorum, bu dava FETÖ'nün terörist yüzünü ortaya çıkardığım için oldu. Bu davada kime bakarsanız Fetullah'ı görürsünüz. Bu tamamıyla kumpas davasıdır. Ben suçsuzum” diye konuştu.



Savcı'nın sanık hakkında beraat istediği davada, mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu oy birliği ile eski kararı iptal edip, Üçok'a üç müşteki yönünden ayrı ayrı beraat kararı verdi.



Karar sonrası Adliye önünde gazetecilere konuşan Ahmet Zeki Üçok, “Hipnozla işkence davası gibi tarihimize kara leke olarak düşen Fetullahçı terör örgütünün kumpas davası beraat ile sonuçlandı. Fetullah Gülen'in talimatı ile Adil Öksüz'ün bizzat buraya gelerek müdahalesiyle aleyhime çevrilen bu davada hipnozla işkence yapmak gibi tarihte hiç görülmemiş, çok aşağılayıcı dava ile yargılandım” dedi.



Olay nasıl olmuştu?



Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde Kayseri'de 'Fetullah Gülen Grubu' diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini 'Ergenekon' örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.



Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmış, Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suçun Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleştiği için dosyanın Askeri Yargıtaya gönderilmesine hükmetmişti.



Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek, dosyayı geri göndermişti.



Bir müşteki intihar etmişti



Bu davada müşteki olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Astsubay İsmail Dağ da Şubat 2017'de cezaevinde çarşafla intihar etmişti. Kaynak : İHA

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