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Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı!

Afganistan'ın Gazne vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Dünya / 27 Kasım 2018 Salı 15:55
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı!

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Gazne merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda 3 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Askerlerin kimliklerinin 24 saate kadar açıklanmayacağı belirtildi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.

Kaynak : AA

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