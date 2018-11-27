Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı!

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Gazne merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.



Saldırıda 3 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



Askerlerin kimliklerinin 24 saate kadar açıklanmayacağı belirtildi.



Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.



Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.



Kaynak : AA

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