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WhatsApp'a bir yeni özellik daha

Popüler uygulama WhatsApp'ın ilgi gören grup sohbetlerine birbiri ardına yeni özellik geliyor. Bu kez kullanıcılar bakın WhatsApp'ta neyle karşılaşacak?

Teknoloji / 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:54
WhatsApp'a bir yeni özellik daha

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre ettiği özellik ile gündemde.

WhatsApp iOS gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu bulunacak. Bu çağrı butonu ile kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile grup şeklinde görüntülü sohbetler başlatabileceksiniz.

Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki, bulunduğunuz gruptan sadece rehberinize kayıt etmiş olduğunuz arkadaşlarınızla grup halinde görüntülü konuşabileceksiniz.

Söz konusu bu yenilik henüz Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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