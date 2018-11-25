Ukrayna gemileri Kerç'ten ayrılıyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Rusya'nın Kerç boğazına ilerleyen Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisinin Ukrayna'nın liman şehri Berdyansk yönüne doğru geri dönmeye başladığını ve gemilerinin Rusya sularından çıktığını açıkladı.



Ukrayna makamları ise gemilerden birinin vurulup mürettebatının rehin alındığını ve 2 askerin yaralandığını iddia etti.



“Ukrayna gemisi vuruldu” iddiası



Ukrayna makamları Rusya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bazı gemilerden Ukrayna'ya ait savaş gemilerine Kerç köprüsü altında ateş açıldığı iddia edildi. İddialara göre Rus güçlerinin ateş açması sonucu 2 Ukrayna askerinin yaralandığı, birçok Ukrayna askerinin ise Rusya güçleri tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.



Ukrayna NATO üyesi ülkelerinden destek istedi



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun yaşanan olaydan dolayı batılı ülkelerin ve NATO üyesi ülkelerin liderlerini tek tek arayıp Rusya'ya karşı destek istediği öğrenildi. Karadeniz'de yaşanan gerilimden dolayı her iki ülke ordusu teyakkuz haline geçti. Diğer taraftan Kerç köprüsü üzerinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU-25 tipi savaş uçaklarının alçak uçuşları devam ediyor.



Rusya: “Provokasyon”



FSB yetkilileri, ellerinde Ukrayna Hükumeti tarafından Karadeniz'de provokasyon hazırlanmasının ve yürütülmesi için emir verdiğine dair kanıtlarının da olduğunu aktardı. Yetkililer tarafında yapılan açıklamada, “Bu belgeler yakında kamuoyuna sunulacak” ifadelerine yer verildi.





İhlal eden gemilerin görüntüsü yayınlandı



FSB, Ukrayna Donanmasına ait üç askeri geminin Kırım yarımadası yakınlarında Rus deniz sınırını ihlal ettiği görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde, Rus sahil güvenliği Ukrayna gemilerinin gidişine müdahale ederek onların Rus sularına çekilmesini talep ediyor. Rus sahil güvenliği gemileri de rotasını değiştirmeyen Ukrayna gemisinin gövdesine vurarak taciz ediyor. Kaynak : İHA

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