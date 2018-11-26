Seramik sanatında 'fosfor' etkisi

Kapadokya'nın el sanatları merkezi konumundaki Avanos ilçesinde, seramik ustaları geleneksel ürünlerin yanı sıra teknolojinin imkanlarından faydalanarak karanlıkta ışık yayan çanak tablo ve tabaklar ortaya çıkarıyor.



İlçede, tarihi Hititler dönemine uzanan seramik sanatında, meraklıların ilgisini çekmek isteyen ustalar, karanlık ortamda ışık yayarak desenlerini ortaya çıkaran fosforlu ürünler hazırlıyor.



Büyük emek vererek toprağı sanata dönüştüren ustalar, bölge tarihinde önemli izler bırakan Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile Kur'an-ı Kerim'den ayetleri fosforlu boyalarla çanak ve seramik üzerine uyguluyor.



Ortaya çıkan nadide ürünler, el sanatları satış galerilerinde alıcısını bekliyor.



İlçede, beşinci kuşak çanak ve seramik ustası Güray Tüysüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyesini kendisine devreden dedesi Mustafa Tüysüz'den öğrendiği mesleğini geliştirmeye çalıştığını söyledi.









Mesleğini daha iyi noktalara taşımak için farklı ürünlere yöneldiğini anlatan Tüysüz, çeşitli ülkelerde seramik uygulaması bulunan fosforu, ilçenin en önemli gelir ve tanıtım materyali çanağa yansıttıklarını aktardı.



Kapadokya'da turizm sektöründeki gelişmenin, çanakçılıkta yeni akımların ortaya çıkmasını sağladığını ifade eden Tüysüz, fosforlu çanakların da bu değişim ve gelişim sürecinin ürünü olduğunu dile getirdi.







Fosforlu ürünler 50 liradan başlıyor



Tüysüz, teknolojinin gelişimiyle değişimin daha da hızlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:



'Buradaki ürünlerin zeminindeki boyada fosfor kullanılıyor. Ardından elle desenler ve çizimler yapılıyor. Yüzeydeki fosforlu boya ışığı depoluyor, karanlıkta da ışığını açığa vuruyor. Türkiye'de halkımız kültürümüzün bir parçası olduğu için seramik ürünlere ilgi gösteriyor, Uzakdoğu ve Arap ülkeleri ile diğer ülke vatandaşları da bu ürünü severek alıyor. Yabancılar dünya seramiklerini tanıyorlar ama fosforlu ürünle karşılaştıklarında şaşkınlık içinde kalıyor. Ürün çok uygun fiyata alıcı buluyor. Ebadı ve desen çalışmasına göre, 50 ila bin 500 liraya kadar fosforlu ürünler var.' Mesleğini daha iyi noktalara taşımak için farklı ürünlere yöneldiğini anlatan Tüysüz, çeşitli ülkelerde seramik uygulaması bulunan fosforu, ilçenin en önemli gelir ve tanıtım materyali çanağa yansıttıklarını aktardı.'da turizm sektöründeki gelişmenin, çanakçılıkta yeni akımların ortaya çıkmasını sağladığını ifade eden Tüysüz, fosforlu çanakların da bu değişim ve gelişim sürecinin ürünü olduğunu dile getirdi.Tüysüz, teknolojinin gelişimiyle değişimin daha da hızlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:'Buradaki ürünlerin zeminindeki boyada fosfor kullanılıyor. Ardından elle desenler ve çizimler yapılıyor. Yüzeydeki fosforlu boya ışığı depoluyor, karanlıkta da ışığını açığa vuruyor.'de halkımız kültürümüzün bir parçası olduğu için seramik ürünlere ilgi gösteriyor, Uzakdoğu ve Arap ülkeleri ile diğer ülke vatandaşları da bu ürünü severek alıyor. Yabancılar dünya seramiklerini tanıyorlar ama fosforlu ürünle karşılaştıklarında şaşkınlık içinde kalıyor. Ürün çok uygun fiyata alıcı buluyor. Ebadı ve desen çalışmasına göre, 50 ila bin 500 liraya kadar fosforlu ürünler var.'

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