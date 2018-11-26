Reyhanlı katliamının planlayıcısı için istenen ceza belli oldu

Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve MİT Başkanlığı operasyonuyla Suriye'den getirilerek tutuklanan Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı.



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Nazik, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan Savcı, Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



Karar duruşması 14 Şubat'a ertelendi.





