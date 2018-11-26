Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.



Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.



Bitişikteki villa da arandı



Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı.



Drone destekli arama çalışmaları genişletildi.



Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi.



İlk villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı



İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti.



Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor.



Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, 'Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır.' ifadesini kullandı.



Adreslerde Kaşıkçı'nın cesedi arandı



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada arama yapmak için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu. Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek, ikamet adreslerinde arama ve el koyma kararı verdi.



Bu kararın ardından soruşturmayı yürüten savcı ile birlikte İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışması başlattı.



Alınan bilgiye göre, Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma yürüten yetkililer, 2 Ekim'de Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi şüphelilerden bazılarının bir Suudi vatandaşıyla telefonla görüştüklerini tespit etti. Bunun üzerine Suudi vatandaşının Yalova'daki villasında ve bitişiğindeki bir villada arama çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.



Suudi iş adamının telefon görüşmesinin yapıldığı tarihte yurt dışında olduğu, Türkiye'ye kısa süreli ziyaretlerde bulunduğu ve yaklaşık iki aydır yurda gelmediği iddia edildi.



'Görüşme Kaşıkçı'nın cesedinin yok edilmesiyle ilgili'



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturma ve Yalova'daki bir evde yapılan ceset aramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında, 7, 18 ve 31 Ekim tarihli basın açıklamalarında ayrıntılı bilgi verildiği hatırlatılarak, şu bilgilendirme yapıldı:



'Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde 1 ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'ın olaydan bir gün önce, 1 Ekim'de Samanlı Köyü merkez Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı 'Ghozan' kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir.



Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2018/5664 sayılı kararına istinaden bugün Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır.'



Açıklamada, gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı da ifade edildi.



