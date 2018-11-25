Karadeniz'de büyük gerginlik

Ukrayna Donanması'na ait 3 savaş gemisinin Kerç Boğazı'na ilerlemesinin ardından yaşanan gerilim tırmanıyor.Ukrayna ordusu, Rusya'nın savaş gemilerini vurduğunu, saldırıda bir askerin öldürdüğünü duyurdu.



KARADENİZ ATEŞ HATTI



Rus savaş gemileri, Kırım açıklarında Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna donanmasına ateş açtı. Ukrayna ordusu 1 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'ya ait savaş botlarına el koyduğu ve bazı askerleri esir aldığı öne sürülüyor. Rus savaş gemileri Kırım açıklarında Ukrayna donanmasına ateş açtı. Ukrayna ordusundan 1 askerin öldüğünü açıkladı.







GERGİNLİK SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI



Ukrayna Donanması'na ait 3 savaş gemisinin Kerç Boğazı'na ilerlemesinin ardından yaşanan gerilim tırmanıyor. Kerç üzerinde Rus savaş uçakları uçuşa başladı. Rusya, Kırım açıklarında Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engelledi. Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 07.00'de Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Rusya'nın karasularına izinsiz giriş yaptığı belirtildi.



SAVAŞ KABİNESİ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI



Ukrayna Donanması, olayda iki denizcisinin yaralandığını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, savaş kabinesini acil toplantıya çağırdı.



Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'ndaki olaylar bu sabah başladı. Kerç Boğazı'na doğru ilerleyen Ukrayna savaş gemileri Rus donanması tarafından zorla durduruldu. Bir Rus gemisinin Ukrayna destroyerine çarptığı kayıtlara yansıdı.



Rusya öğle saatlerinde Kırım Yarımadası'nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu.





