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İstanbul'un göbeğinde genç kıza ahlaksız teklif

Taksim Meydanında yabancı uyruklu bir şahıs, meydanda arkadaşlarını bekleyen 22 yaşındaki genç kıza para karşılığında ilişki teklif etti. Duydukları karşısında şoke olan genç kız durumu polise bildirmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

3. Sayfa / 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:13
İstanbul'un göbeğinde genç kıza ahlaksız teklif
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Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. 22 yaşındaki Songül G.'nin iddiasına göre, meydanda iki arkadaşını beklediği esnada Gürcistan uyruklu Arkad S. (45) kendisinin yanına geldi. Kadın “kaç para seninle ilişkiye girmek istiyorum” şeklinde ahlaksız teklifte bulundu. Duydukları üzerine şoke olan Songül G. durumu vakit kaybetmeden, o esnada meydanda bulunan polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Beyoğlu Güven Timleri, şahsı kısa sürede yakaladı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şahıs, emniyete götürüldü.

“Yanıma geldi ve bana o sözleri söyledi”

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Songül G. ifadesinde, “Ben Taksim Meydanı güvenli bir yer olduğu için arkadaşlarımı burada bekliyordum. Şahıs yanıma geldi ve bana o sözleri söyledi.

Benim öyle bir görüntüm mü var ki bana böyle bir teklifte bulundu. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

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PolisGüven TimleriGürcistanTaksimTaksim Meydanı


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