Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri yarın açıklayacak

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere Karaman, Muş, Bingöl, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Konya, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çorum, Sivas, Yozgat, Çankırı, Çanakkale ve Karaman adaylarını açıklayacak.