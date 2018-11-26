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Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri yarın açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AK Grup Toplantısı’nda Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını açıklayacak.

Siyaset / 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri yarın açıklayacak

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere Karaman, Muş, Bingöl, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Konya, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çorum, Sivas, Yozgat, Çankırı, Çanakkale ve Karaman adaylarını açıklayacak.

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