Çiğdem Tunç: Hangi organım gerekirse tekini vereceğim!

Mehmet Ali Erbil evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kırılan kaburgasının akciğerine battığı tespit edilmişti. Uzun süre yoğun bakımda kalan Erbil'in 'kaçış' sendromu nüksedince durumu her geçen gün biraz daha ağırlaşmıştı.



Ünlü şovmeni eski partneri Çiğdem Tunç hastanede ziyaret etti. Erbil'in sağlık durumuyla ilgi bilgi veren Tunç, "Tüpü çıkartıp damar yolu açmışlar yani boğazını delmişler, 37 gündür entübe uyuduğu için artık ağır tahriş olmuş boğazı. Akciğer ve böbrekler çöküyormuş. Nakil noktasına geldiğinde hangi organım gerekirse tekini vereceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.