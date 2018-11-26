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CHP ile İYİ Parti 9 büyükşehiri bölüşmeye çalışıyor

İYİ Parti lideri Akşener, CHP ile yapılan görüşmelerde 9 büyükşehir üzerinde çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. Görüşmelerde CHP'nin garanti gözüyle baktığı illeri masanın dışında tuttuğu da ortaya çıktı.

Siyaset / 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:13
CHP ile İYİ Parti 9 büyükşehiri bölüşmeye çalışıyor

Akşener, 'CHP 14 büyükşehirden İzmir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Balıkesir'i masaya getirmek istemiyor. Geriye 9 il kalıyor. Üzerinde çalışacağımız işte bu 9 büyükşehirdir' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da İYİ Parti adayının gösterilmesini istediğini söyledi. Akşener, İstanbul ve İzmir'de ise CHP'nin adayının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

CHP 5 BÜYÜKŞEHİRE İYİ PARTİ'Yİ YAKLAŞTIRMIYOR

Hürriyet'te konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP ile yaptıkları yerel seçim görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Akşener, 'CHP 14 büyükşehirden İzmir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Balıkesir'i masaya getirmek istemiyor. Geriye 9 il kalıyor. Üzerinde çalışacağımız işte bu 9 büyükşehirdir' dedi.

MANSUR YAVAŞ KİMDEN ADAY OLACAK KRİZİ

'İstanbul ve Ankara'da hakkaniyetli bir çözüm bulmamız gerekiyor' diyen Akşener, Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığı hakkında şunları söyledi:

'Mansur Bey'le ben hiç görüşmedim. Arkadaşlardan gidip gelenler var. Daha önce de söylemiştim; Mansur Bey bizden aday olmayı tercih ederse memnun olurum. Ancak kamuoyuna yaptığı açıklamalara bakılırsa Mansur Bey'in öncelikli tercihinin CHP olduğu anlaşılıyor. Bakalım görüşmelerde nasıl bir noktaya varılacak.'

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