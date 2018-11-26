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Bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

Edirne'nin İpsala ilçesinde M.K., internet sitesindeki telefon numarası üzerinden iletişime geçtiği eskort kadın tarafından bin 600 lira dolandırıldığını iddia ederek, polise şikayetçi oldu.

3. Sayfa / 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:05
Bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

Olay, Edirne İpsala ilçesine bağlı Bayrambey Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., internet sitesindeki telefon numarası üzerinden bir eskortla tanıştı. M.K., eskort kadının vermiş olduğu numarayı arayıp buluşmak istedi. Kadın, M.K.'ye vereceği hesap numarasına para yatırması halinde buluşmanın gerçekleşeceğini söyledi.

Eskort kadına inanan M.K., hesap numarasına 5 kez üst üste 200'er lira olmak üzere toplam 1600 lira para yatırdı. M.K., daha sonra telefonundan eskort kadını aradı.

Kadının telefonunun kapalı olduğunu gören M.K., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : DHA

PolisEdirne


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