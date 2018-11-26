Başkan Erdoğan-Al Temim görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı kapsamında Savunma Bakanları tarafından 'Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü' ile 'Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol' imzalandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı' kapsamında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında, 'Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü' ile 'Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol' imzalandı.



GÖRÜŞMENİN ARDINDAN BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI



Başkan Erdoğan: Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir. Türk milleti, Katarlı kardeşlerini hedef alan abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Katar da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında uluslararası alanda ülkemize en güçlü desteği veren ülkeler arasında yer almıştır' dedi.



Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantıya Türk tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da iştirak etti.



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Kaynak : İHA

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