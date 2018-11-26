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Ayçin İnci, Bir Litre Gözyaşı’nda…

Kanal D’nin; Med Yapım-MF Yapım imzalı, başrollerini Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı dizisi Bir Litre Gözyaşı, her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Televizyon / 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:58
Ayçin İnci, Bir Litre Gözyaşı’nda…

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna Ayçin İnci de dahil oldu. Ayçin İnci dizide, alımlı ve tarz bir kadın olan Sevda’ya hayat veriyor. Oğlu ve annesiyle birlikte psikopat kocasından kaçan Sevda, paraya çok ihtiyacı olduğu için bir çeteye bulaşır. Çeteyle birlikte Muzo’yu dolandırır. Ancak Muzo’yla yolları kesiştikten sonra bir babanın evladı için neler yapabileceğini görecektir. Bu Sevda’nın hayatında büyük değişimlere neden olacaktır.

Ayçin İnci


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