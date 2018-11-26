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AB Fransa'daki şiddet olaylarına sessiz kaldı

Dünyanın farklı yerlerindeki protestolara ilişkin uyarıda bulunan AB, 756 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'daki 'akaryakıt zammı' gösterilerini görmezden geldi.

Dünya / 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:15
AB Fransa'daki şiddet olaylarına sessiz kaldı

Avrupa Birliği (AB), dünyanın farklı yerlerindeki protestolara ilişkin uyarıda bulunmasına rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla Fransa'da bir haftadan fazla süredir devam eden 'akaryakıt zammı' protestolarına karşı sessiz kaldı.

Çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilere 'sükunet' çağrısı yapan veya hükümetlere uyarıda bulunan Brüksel, Fransa'da bir haftayı aşkın süredir devam eden olaylara ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Başkent Paris sokaklarında alevlerin yükseldiği, AVM ve iş yerlerinin yağmalandığı, ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışının tutulduğu, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eyfel Kulesi'nin ziyarete kapatıldığı olaylar dolayısıyla AB henüz bir 'uyarı' veya 'itidal çağrısı' yapmadı.

Türkiye'deki 'Gezi olayları' esnasında Ankara'ya uyarı üzerine uyarıda bulunan AB'nin, Avrupa'nın göbeğindeki şiddeti ise görmezden gelmesi dikkati çekti.

Fransızlar sokaklara döküldü

Kendilerini 'Sarı Yelekliler' olarak adlandıran yüz binlerce gösterici, akaryakıt zamlarını protesto etmek amacıyla Fransa'nın çeşitli noktalarında sokaklara döküldü.

Polis güçlerinin göstericilere karşı müdahalesinin ardından 136'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 756 kişi yaralandı ve 693 kişi gözaltına alındı. Gösteriler esnasında 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Ülkede 17 Kasım'dan bu yana devam eden gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiş ve birkaç gün süresince çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışını kapatmıştı.

Göstericilerin geçen hafta sonu petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı.

Yaklaşık yüz binlerce kişinin katıldığı 600 gösteri yapılmıştı. Kaynak : AA

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