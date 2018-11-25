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Valilik gözaltına alındığını duyurdu

Ankara Valiliği, Avusturya Büyükelçiliği binası önünde ateş açan 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel / 25 Kasım 2018 Pazar 14:52
Valilik gözaltına alındığını duyurdu
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Ankara Valiliği, Avusturya Büyükelçiliği binası önünde ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ankara Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'25 Kasım 2018 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Atatürk Bulvarı 189 numaralı adreste (Avusturya Büyükelçiliği Binası önünde) meydana gelen “Ateşli silahla havaya ateş edilmesi” olayı ile ilgili olarak; olayı gerçekleştiren (2) şahıs emniyet görevlilerince tespit edilerek kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alınmışlardır.

Yapılan ön çalışmalar neticesinde; gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber, konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı bir şekilde tahkikata devam edilmektedir.'


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