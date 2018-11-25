Valilik gözaltına alındığını duyurdu

Ankara Valiliği, Avusturya Büyükelçiliği binası önünde ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Ankara Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



'25 Kasım 2018 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Atatürk Bulvarı 189 numaralı adreste (Avusturya Büyükelçiliği Binası önünde) meydana gelen “Ateşli silahla havaya ateş edilmesi” olayı ile ilgili olarak; olayı gerçekleştiren (2) şahıs emniyet görevlilerince tespit edilerek kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alınmışlardır.



Yapılan ön çalışmalar neticesinde; gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber, konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı bir şekilde tahkikata devam edilmektedir.'





