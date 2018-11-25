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Tartıştığı kişinin boğazını keserek öldürdü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, boğazı kesilerek öldürüldü.

3. Sayfa / 25 Kasım 2018 Pazar 15:27
Tartıştığı kişinin boğazını keserek öldürdü
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Olay, merkez Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı’nda bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A. boğazına aldığı bıçak darbesi sonrası kan kaybetmeye başladı.

Diğer şahıs da aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Aşırı kan kaybeden M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, M.A.’yı bıçaklayan şahıs da tedavisi yapılmak üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

M.A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

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PolisGüvenlik Önlemi112 Acil Servis


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